У британській розвідці назвали втрати росії у війні

У Розвідувальному співтоваристві Міноборони Британії назвали втрати росії у війні в Україні.

Розвідка Великої Британії оцінює втрати російських сил у 320 тисяч пораненими та вбитими. Встановити точну цифру наразі неможливо і, скоріше за все, через брехню у звітах, навіть у Москви немає точних даних.

Про це повідомляє НСН із посиланням на твіттер Міноборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, у період з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року офіційні сили Міноборони росії, ймовірно, втратили від 180 тисяч до 240 тисяч військовослужбовців пораненими та близько 50 тисяч убитими. Найманці групи “вагнера”, ймовірно, втратили близько 40 тисяч пораненими та 20 тисяч убитими.

Таким чином, загалом російська сторона, ймовірно, втратила близько 220-280 тисяч пораненими та близько 70 тисяч убитими. Загальні втрати російських комбатантів оцінюються в діапазоні від 290 до 350 тисяч.

За даними британської розвідки, середнє значення діапазону оцінок становить 320 тисяч загальних втрат російських комбатантів.

Однак “навіть серед російських чиновників, ймовірно, немає повного розуміння цифр втрат через тенденцію брехати у звітах командуванню”, зазначаєтьс в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 4 December 2023.

