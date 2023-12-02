У Мелітополі рух опору знищив кількох окупантів та ворожу техніку. Атаку було реалізовано 1 грудня 2023 року в обідній час на в’їзді до тимчасово окупованого міста.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Несподівану й успішну атака реалізували 1 грудня 2023 року в обідній час на в’їзді до тимчасово окупованого Мелітополя, йдеться у повідомленні.

Сили українського спротиву знищили декілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику ― військова техніка виведена з ладу.

Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де московські окупанти полюбляли робити привали “на перекур”.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та відважні українські партизани нагадують: куріння ― вбиває, наголосили розвідники.

Після чергового успішного нальоту сил опору, що призвів до ліквідації загарбників та пошкодження їхньої військової техніки, російсько-окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами.

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