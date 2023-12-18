СБУ викрила агентів рф, які коригували удар по багатоповерхівці в Запоріжжі у жовтні 2023 року (фото)

У результаті спецоперації затримано керівника агентурної мережі ФСБ, який скоригував російський удар по багатоповерхівці в Запоріжжі 18 жовтня 2023 року. Тієї ночі внаслідок ворожого обстрілу загинули 5 людей, ще 5 — зазнали важких поранень.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

СБУ викрила агентів Федеральної служби безпеки рф, які коригували повітряні удари окупантів по військовій та цивільній інфраструктурі Запоріжжя.

За даними слідства, російську агентуру очолював місцевий житель, представник запорізького «клубу воєнної реконструкції», який об’єднує поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних баталій.

У середині жовтня 2023 року його дистанційно завербувала ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтовому місті, зазначили в СБУ. Для комунікації з окупантами він обрав собі оперативний псевдонім «Палестинець» та створив анонімний чат в одному з месенджерів.

Щоб забезпечити виконання ворожих завдань, він сформував власну групу інформаторів, до якої включив 4-х місцевих жителів, зокрема й своїх родичів.

За даними слідства, вони розвідували місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об’єктів.

Для збору розвідданих інформатори обходили місцевість або виїжджали на об’єкти та здійснювали їх фото- і відеофіксацію на камери власних телефонів.

Отримані відомості вони передавали «Палестинцю», а він вже надсилав їх до фсб через «зв’язкового» одного із тимчасово окупованих міст на Запоріжжі.

Під час обшуків у помешканнях затриманого резидента фсб та його поплічників вилучено вогнепальну зброю, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Також у фігурантів виявлено заборонену радянську та прокремлівську символіку.

Слідчі Служби безпеки повідомили «Палестинцю» про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі.

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