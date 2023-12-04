Хотіли продати росії запчастини до бойових літаків: СБУ викрила групу злочинців

Служба безпеки запобігла продажу до росії партії авіаційних комплектуючих, які були викрадені на одному із українських підприємств. Про це йдеться у повідомленні СБУ, передає НСН.

Хотіли продати росії запчастини до бойових літаків

Йдеться про стартер-генератори та авіанасоси із запчастинами до багатоцільових винищувачів МіГ-29 на суму понад 10 млн грн.

За даними слідства, до оборудки причетний дніпропетровський кримінальник, який у 2019 році вкрав відповідне обладнання зі складу компанії-виробника. Потім зловмисник передав військову продукцію знайомому підприємцю для «зберігання» і подальшого збуту. Встановлено, що фігурант тривалий час переховував авіакомплектуючі на території власної станції техобслуговування. А згодом, щоб їх реалізувати, розмістив відповідне оголошення на спеціалізованому сайті. За інформацією СБУ, опублікованою «рекламою» зацікавились представники воєнно-промислового комплексу РФ, які підшукували такі запчастини для бойових літаків країни-агресора.

Співробітники Служби безпеки задокументували факти злочинної діяльності й заблокували продаж військового обладнання окупантам. Під час обшуків на СТО фігуранта вилучено: 10 авіанасосів; 2 стартер-генератори; 1 тисячу додаткових комплектуючих. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Ініційована СБУ експертиза авіаобладнання підтвердила його технічну справність для використання в бойових умовах. У зв’язку з цим було прийнято рішення суду про передачу відповідної продукції для потреб Збройних Сил України.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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