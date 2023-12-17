Про прослуховування Залужного сьогодні написали деякі ЗМІ. В СБУ вже прокоментували дану інформацію, передає НСН.

У кабінеті Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного виявили прослуховувальні пристрої невідомого походження. Таку інформацію оприлюднив, зокрема Телеграф, посилаючись на власні джерела у військових колах.

Зазначається, що “жучки” зібрані з невідомих елементів, що ускладнює можливість визначити, хто їх встановив.

“Ці пристрої були виявлені сьогодні під час підготовки приміщення до роботи”, — зазначив співрозмовник ЗМІ

Прослуховування Залужного: з’явився коментар СБУ

Увечері 17 грудня Служба безпеки України повідомила, що відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Провадження відкрито за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Наголошуємо, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи, – йдеться у повідомленні

За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу.

Співробітники СБУ вживають усіх передбачених законом заходів для розслідування даного правопорушення.

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