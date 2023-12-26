Шахраї заробляли на військовослужбовцях – викрито схему

Правоохоронці викрили групу шахраїв, які заробляли на військовослужбовцях ЗСУ.

За даними слідства, троє жителів Одеси вирішили нажитися на військовослужбовцях ЗСУ, які перебувають в зоні бойових дій та потребують для виконання бойових завдань автомобілів.

Про це інформує НСН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Підозрювані розробили злочинну схему, за якою дзвонили секретарю однієї з міськрад Донецької області та військовим капеланам, контакти яких знаходили в інтернеті. Представляючись волонтерами, під вигаданим ім’ям пропонували передати безоплатно на потреби ЗСУ транспортні засоби, яких насправді не мали. При цьому зазначали, що наразі перебувають за кордоном, і просили перерахувати на їхні банківські рахунки кошти на паливо для заправки авто та подальшої відправки їх у визначені потерпілими місця.

Представники влади та духовенства або самі перераховували кошти, або надавали контакти українських захисників з передової. У такий спосіб псевдоволонтери ошукали 6 громадян на понад 130 тис грн.

Для конспірації підозрювані змінювали сім-карти мобільних операторів, а імітуючи перевезення транспортного засобу, дзвонили з автомобіля одного із спільників, пересуваючись Одесою. Після перерахунку грошей на картки, учасники групи розподіляли їх між собою та витрачали на власний розсуд.

Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків за місцями мешкання та у транспортних засобах фігурантів виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, чорнові записи з номерами банківських карток і з абонентськими номерами та анкетними даними потерпілих, гроші.

Членам злочинної групи повідомлено про підозру у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).

Наразі за клопотанням прокурора двом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у близько 1 млн грн та 1,5 млн грн відповідно, третьому – цілодобовий домашній арешт.

Ще новини України: Нова схема обману – як шахраї викрадають квартири у Запоріжжі