Нова схема обману – як шахраї викрадають квартири у Запоріжжі

Шахраї вигадали схему, за якою викрадають квартири в українців. У Запоріжжі псевдорієлтори заволоділи приватним житлом вартістю 700 тисяч гривень.

Про це НСН повідомляє з посиланням на сайт Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Як повідомляється, псевдорієлтори підшукали самотнього жителя Запоріжжя та запропонували йому «вигідні» умови обміну житла з доплатою. Довірливий чоловік став жертвою шахрайської схеми та втратив свою нерухомість – отримана на обмін квартира виявилася орендованою. Поліцейські встановили фігурантів злочину, їм загрожує до 5 років ув’язнення.

Правоохоронці встановили, що фігуранти, скориставшись психоемоційним станом самотнього власника квартири, викликаним втратою близької людини, запропонували обмін двокімнатної квартири на нібито вигідних умовах.

Шахраї запевнили чоловіка, що допоможуть обміняти його двокімнатну квартиру на менше за площею житло з доплатою. Зрештою потерпілий отримав житло без належних побутових умов та ще й орендоване.

Коли зрозумів, що його ошукали, звернувся до поліції.

Правоохоронці встановили особи фігурантів та провели низку санкціонованих обшуків за місцями їх проживання в Запоріжжі та Києві.

У результаті слідчих дій поліцейські вилучили мобільні телефони, документи та інші речові докази злочинних дій.

Слідчі на підставі зібраних доказів обом зловмисникам повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Їм обрано запобіжні заходи – домашній арешт у період часу з 19:00 до 07:00.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють причетність підозрюваних до інших аналогічних злочинів.

Як не натрапити на шахраїв

Коли орендуєте помешкання, пам’ятайте про ці поради:

переконайтесь, що ви спілкуєтеся з власником і можете побачити копії документів, які підтверджують його власність

отримайте доручення від власника на підписання договору оренди. Це буде гарантувати ваші права та безпеку.

підтримуйте з власником швидкий зв’язок телефоном чи через месенджери

договір оренди повинен містити повний перелік меблів та техніки, яка знаходиться у квартирі. Перевірте, щоб все працювало належним чином, і зафіксуйте будь-які недоліки

порівняйте ціни на оренду з іншими пропозиціями на ринку

зберігайте копії усіх документів і листування з власником нерухомості. Це може бути корисним для вас у майбутньому, якщо виникнуть якісь проблеми.

будьте пильними та уважними. Підозріло низька ціна, недоступність телефонного зв’язку чи тиск щодо передоплати можуть бути ознаками спілкування з шахраями.

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