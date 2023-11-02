В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ з’явилися нові схеми обману українців , а самі шахраї стали нахабнішими. Вони користуються довірою українців до військових та волонтерів, а також спекулюють на переживаннях щодо безпеки. Про це пише Мінфін, передає НСН.

Шахраї стали нахабнішими: нові схеми обману українців

За даними опитування експертів, проведеного порталом, виникли такі види шахрайства:

“Пошук інформації”

Шахраї розводять українців на оплату послуг з нібито пошуку та надання інформації про їхніх рідних та близьких. Особливо часто жертвами стають родичі зниклих безвісти військовослужбовців, а також людей, які мешкають у районах бойових дій. Після отримання грошей аферисти просто обривають усі контакти та зникають.

“Евакуація”

Обман здійснюється за тим же принципом, що і у разі “пошуку інформації” – шахраї беруть передоплату та пропадають. Аферисти найактивніші в зонах бойових дій, а також на окупованих територіях.

Фейкові збори

У цьому випадку злочинці користуються довірою українців до військовослужбовців та волонтерів. Шахраї створюють фейкові збори на підтримку ЗСУ, але не передають гроші армії, а кладуть собі до кишені. Найчастіше аферисти “збирають” кошти на автомобілі та екіпірування військових. Тому донатити треба лише перевіреним організаціям та волонтерам.

Продаж гуманітарки

Шахраї за допомогою корупційних та інших схем отримують доступ до безкоштовної гуманітарної допомоги та заробляють на її продажах. Це можуть бути товари як для цивільних осіб, так і для військовослужбовців.

Медичні підробки

Окрема когорта злочинців наживається на продажі липових товарів, найчастіше медичного призначення. Це можуть бути, наприклад, неякісні турнікети чи цілі польові аптечки, які складаються з фальсифікату. Такий вид обману дуже небезпечний, адже прямо загрожує життям і здоров’ю людей.

“Оренда житла”

Шахраї пропонують українцям, зокрема переселенцям, дешеву оренду житла. Господарі таких будинків і квартир зазвичай навіть не знають, що їхню нерухомість “здають” шахраї. У результаті жертви залишаються без передоплати і житла.

“Грошові виплати”

У мережі розповсюджують помилкові повідомлення про виплати нібито від ООН, Єврокомісії чи інших авторитетних організацій. Насправді програми допомоги повністю вигадані, а “форма реєстрації” – це анкета для виманювання в довірливих українців їхніх фінансових даних (потім із карток зникають великі суми). Щоб не стати жертвою, потрібно перевіряти інформацію про виплати на офіційних сайтах організацій та звертатися до їхніх колцентрів.

Крім того, під час війни отримали нове життя й старі схеми. Насамперед, це фішинг та виманювання реквізитів банківських рахунків, чим уже займаються цілі “колцентри”. Також продовжують використовуватися схеми із незаконного отримання страхових виплат та реклама липових інвестицій.

Як пояснив адвокат юридичної фірми “Ілляшев та Партнери” Денис Шевченко, шахраї стали нахабнішими саме через війну. За словами юриста, в українців підвищилася довіра до незнайомих благодійних організацій та приватних зборів, чим успішно користуються аферисти.

Крім того, багато хто втратив майно та джерела доходу, а, як відомо, людину у відчайдушному становищі обдурити простіше. Також на ситуацію, на думку керуючого партнера адвокатського бюро “Касьяненко та партнери” Дмитра Касьяненка, вплинула велика кількість покинутих квартир.

“Відсутність мешканців та контролю за майном може створити сприятливе середовище для злочинності та вандалізму. Недостатній контроль з боку правоохоронних органів, а також відсутність роботи та зайнятості може призвести до зростання злочинності, незаконної діяльності та соціальної напруги”, – вважає юрист.

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