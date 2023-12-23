У Дніпрі групу підлітків підозрюють у вбивстві та жорстоких злочинах

У Дніпрі групу підлітків підозрюють у вбивстві. Правоохоронці затримали сімох хлопців віком від 14 до 19 років.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Національну поліцію.

Правоохоронці встановили, що семеро хлопців віком від 14 до 19 років причетні до скоєння умисного вбивства безпритульної жінки та перевіряються на причетність до замаху на вбивство та побиття чоловіка. На рахунку затриманих можуть бути й інші аналогічні злочини, тож поліцейські продовжують оперативні й слідчі дії.

За даними слідства, у ніч проти 3 грудня підозрювані виявили в покинутій будівлі безпритульну, побили її та завдали численних ударів ножем. Унаслідок травм жінка померла.

Цієї самої ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. З численними тілесними ушкодженнями чоловікові вдалося втекти: він добіг до автозаправки та попрохав викликати йому швидку допомогу. Правоохоронці перевіряють, чи не причетна група до цього нападу.

Також у поліції заявили, що підлітки можуть бути причетні до побиття безхатька в укритті на Європейській площі в центрі Дніпра.

Поліціянти кажуть, що провели близько десяти обшуків за місцями проживання підозрюваних, встановили коло їхніх знайомств та свідків, зібравши повну доказову базу для притягнення їх до відповідальності.

Так, у телефоні одного з підозрюваних правоохоронці виявили фрагменти відео зі злочинами.

Поліція також отримала інформацію, що підлітками міг керувати 23-річний житель Дніпра, який наразі перебуває в місцях позбавлення волі за скоєння вбивства й розбійного нападу.

За інформацією поліції, спілкування між ним та затриманими відбувалося у спільній групі в месенджері, де пропагувались насилля та радикальні злочинні дії. Туди ж фігуранти скидали відео вчинених злочинів. У його камері проведено обшук та вилучено мобільний телефон. До справи залучили співробітників кіберполіції.

Що загрожує підозрюваним?

Наразі усіх підозрюваних затримали та взяли під варту. Двох із них схопили на Донеччині. Слідство триває.

Їм повідомили про підозру в умисному вбивстві, скоєному з хуліганських мотивів, що передбачено п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. За це загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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