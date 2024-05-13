«Я тут, аби завтра тут не опинилися наші діти». Каже воїн Січеславської бригади з позивним «Шульц». Він має одну з найбільш мирних у світі професії – вчитель. Але усвідомлює, що кожен повинен захищати свою землю. Навіть «ненароджені для війни».

Про «Шульца» розповідає служба звʼязків з громадськістю 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, передають Новини України – НСН.

Він – оператор «Стугни». Чоловіка мобілізували рік тому. У цивільному житті він полишив роботу вчителя молодших класів.

– Я прийняв цей виклик і ні про що не шкодую. Я жив мирне життя. Зараз під час хайпу на питанні мобілізації таких як я називають «ненародженими для війни». Деякі знайомі і досі не розуміють, як я зі своєю освітою та способом життя опинився в Збройних Силах України, але я буду повторюватися та повторювати, як мантру: «саме ми маємо зупинити цю навалу, аби нашим дітям не довелося цього робити», – розповідає військовий

Воїн з Січеславської бригади – один із тих, хто зупинив наймасованішу атаку ворога під Авдіївкою

Зараз «Шульц» справжній воїн. Він один з тих протитанкистів, хто зупинив наймасованішу атаку російських військ на Авдіївському напрямку.

Так, можна сказати, що держава зробила за мене вибір, мобілізувавши мене до війська. Але ж та сама держава зробила мене професійним бійцем, здатним виконувати надскладні бойові задачі. Спочатку базова військова підготовка, потім оволодіння фаховими навичками, далі – навчання у підрозділі, злагодження. На кожному етапі – з тобою професіонали, які все розкажуть, покажуть та виправлять помилки. То ж у мене викликають усмішку вкиди «диванних експертів», що після ТЦК наступного дня ти опинишся під умовним Бахмутом, – говорить «Шульц»

Чоловік каже, що регулярно спілкується з близькими та друзями і кожного разу намагається донести очевидні істини.

Чомусь останнім часом всі розслабилися, наче війна вже закінчилася. А зараз навпаки треба всі сили віддавати на фронт. Треба мобілізуватися. Треба розмовляти з військовими та прислухатися до них, адже за кожним «у нас все нормально» криється багато чого. То ж зараз, як ніколи, треба долучатися до війська, донатити та допомагати. Немає «не створених для війни» чи «пацифістів» в країні, яка веде визвольну боротьбу, – додає Захисник

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