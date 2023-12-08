Мінкульт звернувся до українців щодо російського серіалу про криміналітет, який став популярним серед підлітків

Міністерство культури звернулось до українських блогерів щодо російського серіалу про криміналітет, який став популярним серед підлітків.

Про це йдеться у повідомленні Мінкульту, передає НСН.

Міністерство не називає, про який серіал йдеться. Утім останнім часом у соцмережах набув популярності серіал «Слово пацана. Кров на асфальті» про кримінальні банди у рф.

Мінкульт наголошує: він прямо поширює насилля, кримінал та естетику, притаманну росії, а до того ж містить ворожу пропаганду, побутування якої в Україні в умовах війни є неприпустимим.

Російський контент не транслюється на офіційних українських платформах, тож знайти його можна на піратських і російських ресурсах (що незаконно).

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вже заблокувала трансляцію 22 російських медіасервісів. Мінкульт закликає припинити розповсюдження російського контенту через піратські та офіційні платформи рф, щоб запобігти впливу російських ІПСО на українців, а особливо на підлітків.

«Водночас блогери, які продовжують промоцію ворожого контенту, свідомо чи несвідомо, — підігрують окупантам. Адже споживаючи та розповсюджуючи продукт, вироблений державою-агресором, вони опосередковано долучаються до фінансування армії росії. Тож через просування культури ворога гинуть наші люди — і військові, і цивільні», наголосили у міністерстві.

Мінкульт закликав лідерів думок та кожного громадянина України усвідомлено ухвалити рішення і назавжди припинити споживати російський продукт. А натомість підтримувати українських кінематографістів, багато з яких відзначені на міжнародних кінофестивалях, зокрема у Каннах і Венеційському кінофестивалі.

«Ми маємо бути єдині у своїй позиції. Пам’ятаймо, що, пускаючи російський контент в наш інформаційний простір, — ми програємо. Наша велика перемога складається з невеликих виборів на користь України», закликали у міністерстві.

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