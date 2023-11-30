Російський серіал “Слово пацана” змусив українців забути про війну: чому не варто його дивитися

На початку листопада в країні-терористці росії вийшов черговий кримінальний серіал “Слово пацана. Кровь на асфальте”. В РФ він, очікувано, знайшов відгук, але, на подив багатьох, до числа фанатів проєкту приєдналися і українці. Про це пише OBOZ.UA, передає НСН.

Російський серіал “Слово пацана” змусив українців забути про війну

Українці масово просувають серіал ворожої країни в рекомендації, знімають відео про кримінальне минуле України та в нахабній формі відстоюють “право” переглядати проєкти росіян. Це особливо чітко прослідковується у коментарях до різноманітних відео з докорами в TikTok.

Складається враження, що суспільство розділилося на кілька таборів: ті, кому пощастило не чути про російський серіал, шанувальники “Слова пацана” та українці, які не тямлять, як можна захоплюватись подібною естетикою в умовах повномасштабної війни. Але про все по порядку.

Що за серіал про підлітків, який “рве” тренди?

Якщо коротко, події відбуваються наприкінці 1980-х років у Казані. Головний герой – 14-річний хлопець на ім’я Андрій або “Пальто”, який приєднується до одного з молодіжних вуличних угруповань.

Сюжет розповідає про “дружбу, довіру, вуличне життя”, сутички з поліцією та навіть вбивства. Герої з прізвиськами “Єралаш”, “Адідас”, “Турбо” та інші намагаються відтворити кримінальну та похмуру атмосферу СРСР тих років.

Чому “Слово пацана” шкодить Україні?

Реліз серіалу відбувся в двох російських онлайн-кінотеатрах, назву яких ми не розкриватимемо з метою уникнення піару. Варто знати лише, що перегляд “Слова пацана” на них платний, а серії на піратських ресурсах та в Telegram зʼявилися лише тому, що хтось заплатив за них і “злив” у мережу.

Підтримка контенту на ресурсах, які багатьом здаються “безпечними”, лиш спонукає більше людей заплатити за перегляд проєкту в рублях, які пізніше витратять на збройну агресію щодо України.

Проте фінансова складова – не єдина причина уникати цього серіалу. Проєкт, саундтреки та відео на тематику “російської естетики 90-х” стали такими популярними в мережі, що так чи інакше потрапляють в поле зору іноземців.

Популяризуючи “Слово пацана”, переглядаючи його, залишаючи коментарі та лайки на відео, присвячених серіалу, українці просувають російський контент в маси. Це – мета пропагандистів.

Росія регулярно намагається змістити фокус уваги іноземців з війни на свою “багату” культуру, тому українці щодуху боряться, щоб РФ не допускали до кінофестивалів, виставок, премій, показів мод тощо. В цьому категорично не допомагає перегляд кіно та серіалів виробництва РФ, а тим паче захоплення ними.

Найгірше, що деякі українці намагаються шукати в трендовому серіалі уособлення себе, своїх батьків та інших рідних, які жили до проголошення незалежності. В мережі набирають популярність ролики з запитаннями та відповідями, а чи були в Україні подібні бандитські угруповання.

Якщо поглянути на це глобально, то користувачі, переглядаючи ці ролики, можуть відчути певну спорідненість та асоціації себе з росіянами, тоді як Україна кровʼю відстоює власну культуру, історію та ідентичність.

Українці забули про війну та захищають своє “право” на перегляд російського серіалу

Як ми писали вище, деякі люди категорично засуджують співгромадян за популяризацію творчості РФ, через що зіштовхуються з обурливими коментарями.

Багато людей стверджують, що в Україні немає подібних проєктів. Інші заявляють, що їхній патріотизм вже “закінчився”, а ще низка повідомлень була присвячена “праву” на перегляд того, чого вони хочуть.

Сумно, проте навіть зауваження про те, що військові на передовій віддають життя, щоб українці плекали та створювали своє, не переконує таких коментаторів.

“Нехай в Україні знімають якісний продукт”, “Чому люди не можуть дивитися те, що їм подобається?” “Маніпуляція”, “Мені пофіг”, “Дуже гарний серіал”, “Дивлюся з задоволенням”, “Дуже прикольний серіал”, – йдеться в коментарях під різними відео.

Хотілось би припустити, що більшість з них написали боти, однак окремі відео українців, присвячені “Слову пацана” вказують на те, що він популярний в народі воюючої з росією держави.

Якщо вірити трендам Google, за минулу добу понад 20 тисяч користувачів в Україні шукали “Слово пацана”.

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що перегляд та будь-яка взаємодія з причетними до “Слова пацана” відео лише допомагає росіянам в геноциді українців.

Мова йде не лише про фінансову підтримку кінематографівстів РФ, які скерують ці кошти на створення пропагандти. Також РФ активно просуває свою так звану “естетику” та культуру на світовому ринку, чим сприяє цікавості іноземців до російської культури.

Крім цього, популяризація контенту росії змушує українців забувати про важливе – свої кінопродукти, спільну боротьбу проти ворога, повагу до військових та одне одного.

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