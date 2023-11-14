Названо олігарха, який найбільше заробив на «Єдиному телемарафоні» у 2023 році

Названо олігарха, який найбільше заробив на «Єдиному телемарафоні». Про це пише «Главком», передає НСН.

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» фінансує приватних мовників на сотні мільйонів гривень

Серед великих приватних телеканалів, які виробляють контент для марафону «Єдині новини #UAразом», найбільше бюджетних коштів з початку року одержало ТОВ «СЛМ Новини» – 141,72 млн грн. Ця фірма належить до медіагрупи Starlight Media (до складу входять телеканали ICTV, ICTV2, СТБ, Новий канал, ОЦЕ ТБ, Твій серіал, M1, M2) олігарха Віктора Пінчука. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на дані порталу публічних коштів Spending станом на 12 листопада 2023 року.

На другом місці – канал «Ми – Україна» (заснували ексжурналісти розформованого медіахолдингу «Україна» мільйярдера Ріната Ахметова), який отримав 125,48 млн грн держфінансування.

Далі йде телерадіокомпанія «Студія 1+1» (пов’язана з олігархом Ігорем Коломойським, наприкінці жовтня 2023 року після арешту у справі Приватбанку бізнесмен передав свої корпоративні права в медіахолдингу в управління трудовому колективу) – 98,69 млн грн.

Канал олігарха-втікача Дмитра Фірташа «Інтер» заробив на телемарафоні 92,61 млн грн.

Усе фінансування проходить через державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України».

За даними «Главкома», 10 листопада це ж ДП уклало чергові договори на суму 43,3 млн грн з телеканалами двох олігархів.

ТОВ «СЛМ Новини» Пінчука отримало 21,63 млн грн. Вартість 1 години виробництва інформаційних програм для телемарафону становить 119,39 тис. грн (без ПДВ).

Телерадіокомпанії «Студія 1+1» перепало з бюджету 21,67 млн грн. Ціна години виробництва контенту – 117,26 тис. грн (без ПДВ). Вказані договори з телеканалами діють з жовтня до грудня 2023 року.

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