Дружина залізного генерала: що відомо про Олену Залужну

Дружиною залізного генерала є Олена Залужна. Вона пліч-о-пліч йде по життю з Героєм України та підтримує у всьому свого чоловіка.

Про це пише сайт «РБК».

Олена Залужна народилася в 1976 році 24 липня, зараз їй 48 років. У зв’язку з посадою чоловіка інформації про неї у відкритих джерелах мало.

За фахом жінка фінансист. Вона працює в Укргазбанку. Подружжя разом вже понад 20 років. Пара має дві доньки від попередніх шлюбів подружжя, Христина та Аріна, а спільних дітей немає. Молодша донька Христина наразі закінчила Одеський медичний університет, бо мріяла стати лікарем. А старша – військова.

Що відомо про дружину залізного генерала

До повномаштабної війни Олена з чоловіком часто ходили у піші туристичні походи Україною.

Після багатьох років спільного життя, Валерій Залужний та його дружина демонструють надзвичайно теплі та люблячі почуття один до одного. Вони завжди обнімаються, міцно тримаються один одного, віддавши цим вираз своїй глибокій прив’язаності.

Олена Залужна підтримує чоловіка натомість на публічних заходах і не тільки. Нещодавно Залужному надали звання Героя України. На події Олена зачарувала своїм образом. Для церемонії дружина Залужного обрала чорні штани і блузку з білою окантовкою, доповнивши образ білим піджаком класичного крою.