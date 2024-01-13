«Я люблю атмосферу доброти»: як на Чернігівщині подружжя створює картини з кришечок

Як на Чернігівщині подружжя створює картини з кришечок, розповіли на сайті «Суспільне».

У селі Августівка Ічнянської громади подружжя Ніна та Микола Лобода створило 11 картин з різнокольорових кришечок. Ідея належить жінці Ніні. Вона багато вишиває хрестиком.На створення картин з кришечок її детонація боєприпасів на арсеналі у сусідньому селі Дружба.

«Я вдома вишивала і побачила із мультфільму собачку, але ідея робити таке в мене була, кришечки я давно збирала, і от я на паркані вперше зробила собачку. І кажу, що то у мене охоронець і в моє обійстя більше жодних ворогів не повинен пускати», каже жінка.

На створені картини песика пані Ніна разом зі своїм чоловіком витратила два дні та близько 800 кришечок. В наступні п’ять років зробили котиків, півника, білочку та пташків.

«Я люблю, коли позитивні, коли там атмосфера доброти, кохання. У мене там горобчики, які обнімаються, родина із котиків, які сидять вночі на даху. А потім думаю, ми ж у селі, тому повинна бути і сільська тематика», говорить майстриня.

На Чернігівщині подружжя створює картини з кришечок: відео

Схеми для майбутніх зображень жінка створює самостійно. Вона фантазує і над персонажами. До 35-річчя свого шлюбу подружжя створило лебедів на воротах.

«Висота кришечок тільки 38 штук, більше не влазить, паркан низенький. Беру зошит у клітинку, малюю схеми, щось придумую, буває, що побачу картинку і вона мені сподобається. Я її беру на 38 ліній розграфлюю, а потім роблю квадратики і підбираю кришечки. Кришечки я не фарбую»

Для створення картин подружжя створило власну методику сортування пластикових кришечок. Збирати їх допомагають рідні, друзі, знайомі, а іноді навіть незнайомі люди.

«Приїжджаю, відкриваю хвіртку, а там лежить пакет з кришечками, то вже хтось назбирав і просто перекинув. Є Україна із вишиванкою. Україна практично готова, чого не вистачає? Крима! Не вистачає Крима. Як от ми тільки Крим повернемо, зразу і доб’ємо Крим», каже чоловік.

Лівий бік паркану подружжя вирішило присвятити патріотичній тематиці. Чоловік та жінка планують викласти напис «Україна понад усе». Для реалізації всіх планів вже назбирали понад 50 тисяч кришечок. А пані Ніна хоче прикрасити картинами з кришечками ще й літню кухню.