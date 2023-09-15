СБУ затримала нардепа Шуфрича за державну зраду – Бутусов

СБУ затримала нардепа Шуфрича за державну зраду. Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов, передає НСН.

За словами Бутусова, Служба безпеки України затримала народного депутата Нестору Шуфріча у нього вдома у селі Козин Київської області. Журналіст також повідомляє, що сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича.

За даними Бутусова, Шуфрич є фігурантом справи російськоі шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем.

За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російський пропаганди та просування антиукраїнської політики. Йому інкримінується державна зрада.

СБУ затримала нардепа Шуфрича

Юрій Бутусов пише:

“В принципі, мені довелось напередодні вторгнення вдарити Шуфріча на телеефірі саме з цієі причини. Тому я щиро вітаю, що до Шуфрича дотягнутись правоохоронні органи. Шуфрич до останнього часу є народним депутатом, який отримує кошти платників податків та є головою комітету Верховноі Ради, він завжди голосує як скаже влада.

Але я вітаю, що СБУ та президент В. Зеленський проявили політичну волю та звернули увагу на масштабну проросійську діяльність великої кількості українських державних діячів вищого рангу. Сподіваюсь, що президент Зеленський та СБУ будуть діяти рішуче, на усе майно та рахунки Шуфріча та близьких осіб буде накладений арешт.

І дуже сподіваюсь, що усі учасники мережи Сівковича будуть затримані за державну зраду. Нагадаю, що особистий помічник Сівковича Слуга народу Даниїл Гетьманцев зараз є творцем найбільшої корупційної схеми – блокування податкових накладних. Виглядає логічно, що поява Гетьманцева на високих посадах у Слузі народу – це результат ще однієі спецоперації ФСБ РФ.

Я писав про багатьох агентів ФСБ РФ у вищих ешелонах української влади, і по кожному фігуранту з часом інформація повністю підтверджується”

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