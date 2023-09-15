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Тег:
Війна

Сили оборони звільнили Андріївку на Донеччині – Генштаб

Журналіст
Сили оборони звільнили Андріївку на Донеччині Генштаб
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Сили оборони України на Бахмутському напрямку під час штурмових дій звільнили Андріївку Донецької області, закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 15 вересня, передає НСН.

Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки. В ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби, 14 вересня, на фронті відбулося 25 бойових зіткнень.

За даними Генштабу, росіяни завдали 2 ракетні та 59 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах України.

Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомляють у Генштабі.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської, Луганської, Донецької та Запорізької областей:

  • Стрілеча, Плетенівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області;
  • Надія, Новоєгорівка Луганської області;
  • Кліщіївка, Красногорівка, Водяне, Пречистівка, Новомайорське, Урожайне, Старомайорське Донецької області;
  • Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ще новини України: На Запоріжжі ЗСУ мають нові успіхи південніше від Роботиного – Генштаб

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