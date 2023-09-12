На Запоріжжі ЗСУ мають нові успіхи південніше від Роботиного – Генштаб

Українські військові мають успіх на південь та південний схід від села Роботине на Запоріжжі.

Про це вранці 12 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ, передає НСН.

Так, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію й завдають російським військам значних втрат в живій силі та техніці.

«Українські воїни мужньо тримають оборону, відбивши понад 10 атак в районах Роботине та Новоданилівки Запорізької області. Мали успіх у районі південніше та південно-східніше Роботиного. Закріплюються на досягнутих рубежах», зазначив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

В свою чергу, окупанти намагаються відновлювати свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії українських позицій.

«Ворог систематично намагається відновити свої знищені підрозділи. А ті продовжують численні штурмові дії на позиціях наших військ», констатував Ковальов.

Напередодні в пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку констатували, що українським військовим вдалося просунутися ще на близько 1,5 квадратних кілометрів поблизу Роботиного. Там вони здійснюють невеликі просування.

Британська розвідка заявляла, що російські війська почали перекидати під Роботине підкріплення з інших ділянок фронту, оскільки підрозділи ЗСУ просунулися вглиб багатошарової лінії російської оборони.

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