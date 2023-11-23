Чи зміняться тарифи на газ, світло і воду у 2024 році – до чого готуватися українцям

Чи зміняться тарифи на газ, світло і воду у 2024 році – на які комунальні послуги можуть зрости ціни.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA, передає НСН.

У 2024 році в Україні закінчиться термін дії обмежень щодо цін на електроенергію та газ. Тобто, вже в квітні уряд може ухвалити рішення підняти ціни.

Як можуть змінитися ціни на комуналку?

Тарифи на воду

В Україні в 2023-му скасували підвищення тарифів. Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення про зростання цін, проте пізніше його вимушено скасувала. Начебто незалежний орган зіштовхнувся з тиском зі сторони уряду та Офісу президента і вимушено відмовився від ідеї підвищувати ціни на воду.

Як результат, десятки водоканалів в великих містах працюють фактично зі збитками. В кращому випадку ці збитки компенсують з місцевих бюджетів, в гіршому – водоканали поступово наближаються до банкрутства. Зовсім інша ситуація в невеликих містах.

Тут рішення про підвищення тарифів ухвалюють місцеві ради. Вони розуміють, що без такого кроку можуть бути критичні наслідки, тому і погоджуються на підвищення цін. В 2023-му затвердили рішення про зростання тарифів в:

Старокостянтинові Хмельницької області планують підвищити вартість води на 13,84%, до 56,84 грн за кубометр;

у смт Нове Кіровоградської області тариф уже підвищили з 28,69 до 49,83 грн за кубометр;

у Буську Львівської області – на 18%, до 61,64 грн за кубометр;

У Мукачеві хочуть підняти ціни з 28,69 грн до 59,79 грн за куб.

Усі комунальні підприємства називають одні й ті самі причини підвищення цін: зростання зарплат, подорожчання реагентів, збільшення витрат на енергоресурси, електроенергію.

За кілька років вартість електроенергії для водоканалів зросла на 49%. Подорожчало все: спецодяг, запчастини, реактиви для знезараження води.

Але в 2024-му підвищення цін уникнути не вдасться. Співрозмовники видання в НКРЕКП розповіли: поки про підвищення тарифів на воду не йдеться. Ймовірно, рішення можуть розглянути тільки після закінчення опалювального сезону.

І хоча навіть після зростання цін різниця в платіжках для українців буде незначною, питання перегляду цін на комуналку настільки чутливе, що чиновники бояться піти на такий крок.

Тарифи на газ та світло

“Є рішення не підвищувати тариф до кінця опалювального сезону, це закріплено постановою і іншого варіанту не буде. Що буде в квітні наступного року, зараз вам ніхто точно не скаже. Але економічні причини для підвищення тарифі звісно є”, розповідають виданню в уряді.

Саме Кабмін ухвалює рішення про перегляд вартості електроенергії. Співрозмовники в уряді кажуть, що можливе подорожчання близько 15%, але йдеться не про те, що на такий розмір підвищать ціну (планів та сценаріїв підвищення немає станом на зараз), а про те, що це б допомогло підняти вартість до рівня покриття.

Рішення прийнято до наступного року. Перегляд тарифів на електроенергію залежить від низки факторів. В тому числі від того, чи вдасться деокупувати Енергодар, в якому знаходиться найбільша українська АЕС. А ось у випадку з газом ситуація значно краща. Цілком можливо, що діючий тариф буде економічно аргументованим і наступного року. Це буде залежати і від ситуації на європейському газовому ринку.

Від регульованих цін доведеться відмовитись. Це вимога міжнародних партнерів вже впродовж певної кількості років. Але, ймовірно, в наступному році це не відбудеться.

Регулювання тарифів на комунальні послуги, зокрема газ та електроенергію, дозволяє стримувати темпи інфляції. Однак регулювання скасують уже 2025-го – впевнені в НБУ. Про це йдеться в інфляційному звіті регулятора.

“На прогнозному горизонті адміністративна інфляція поступово зростатиме. Вона визначатиметься насамперед подальшим подорожчанням тютюнової продукції внаслідок підвищення акцизів і тарифів на окремі ЖКП. Водночас її стримуватиме дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду й теплопостачання, який, згідно з припущеннями цього прогнозу, буде скасовано лише у 2025 році”, зазначають у НБУ.

Вартість комунальних послуг рано чи пізно зростатиме. Підвищуються зарплати, дорожчають ремонти, хімікати, реагенти. Тому доведеться також переглядати і ціни на комунальні послуги.

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