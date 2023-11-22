Хто має право на 50% менше платити за комуналку: категорії

Як повідомляє Пенсійний фонд України, пільгу у розмірі 50% можна отримати практично на всі комунальні послуги. Передає НСН.

Хто має право на 50% менше платити за комуналку

В Україні на знижку комунальних послуг мають право вдови загиблих Захисників України. Це передбачено статтею 15 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Так, менше на 50% можна платити за:

керування багатоквартирним будинком;

газ та доставку газу;

електроенергію та опалення;

гарячу та холодну воду;

вивіз сміття;

внески ОСББ, закупівлю твердого палива тощо.

“При розрахунках плати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 кв. м на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку оплати, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю “, – зазначають у ПФУ.

Якщо ж вдова непрацездатна та її сім’я складається лише з непрацездатних осіб, 50-відсоткова знижка за користування газом для опалення житла надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку оплати, та 21 кв.м на сім’ю).

Пільга надається без урахування середньомісячного доходу. Пільга щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надається незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

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