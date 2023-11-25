Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у День пам’яті жертв голодоморів. Також президент від імені держави висловив вдячність усім країнам, які офіційно визнали Голодомор злочином проти України та її громадян, передає НСН.

«Нас прагнули упокорити, замордувати, винищити. Не змогли. Від нас хотіли приховати правду й замовчати страшні злочини. Не змогли. Нас хотіли заплутати, ввести в оману, зробити так, щоб ми не вірили, не пам’ятали, а тому пробачили. Не змогли. І сьогодні з глибоким сумом і повагою ми вшановуємо пам’ять про мільйони наших людей – мільйони жертв голодоморів. Трагедія, через яку сьогодні ми плачемо й мовчимо – так тихо, що це має чути весь світ. Так звучить український біль», сказав глава держави.

Зеленський нагадав, що рівно 30 років тому першими офіційно визнали Голодомор Естонія та Австралія. Згодом — Канада, Угорщина, Ватикан, Литва, Грузія, Польща, Перу, Парагвай, Еквадор, Колумбія Мексика, Португалія та США.

З початку повномасштабної війни Голодомор геноцидом визнали Німеччина, Велика Британія, Італія, Франція, Чехія, Молдова, Румунія, Болгарія, Бразилія, Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Ірландія, Ісландія, Словенія, Словаччина, Хорватія, ЄС і ПАРЄ.

«Ми дякуємо всім державам, які обрали справедливість, визнали її офіційно – визнали Голодомор злочином проти людей, проти України. Усім, хто називає речі своїми іменами. Світ має об’єднатись і засудити злочини минулого. Світ має об’єднатись і зупинити злочини сьогодення. Зло не було зупинене, не було спокуте. Зараз ми його зупиняємо. Україна вистоїть. Україна не згасне. Україна збереже себе і правду», сказав Зеленський.

Зеленський звернувся до українців у День пам’яті жертв голодоморів. Відео

Голодомор 1932–1933 років

Керівництво СРСР організувало в 1932-1933 роках штучний масовий голод в Україні, щоб загнати українських селян у колгоспи та зламати національний опір, вказував Український інститут національної пам’яті.

Там зазначали, що масштаб брехні та фальсифікацій комуністичного тоталітарного режиму був таким великим, що науковці досі не можуть назвати точної кількості вбитих — в академічних дискусіях називають цифри жертв від 4 до 10 мільйонів людей.

Український парламент у 2002 році постановою, а у 2006-му — законом визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українців. Відтак це зробили ще понад 30 країн світу, а також Католицька церква та Вселенський патріархат.

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