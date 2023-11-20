«Війна – це не кіно, і швидкого кінця не буде». Зеленський зробив заяву на зустрічі із генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналістами Fox News Бенджаміном Холлом та The Sun Жеромом Старкі, які відвідали Україну, повідомляє офіційний сайт президента, передає НСН.

В ході зустрічі глава держави подякував представникам медіагрупи за всебічне висвітлення української боротьби з російською агресією та за те, що розповідали про російські звірства попри ризики для себе.

Зазначається, що навесні 2022 року на Київщині група журналістів Fox News потрапила під російський обстріл. Тоді загинули оператор Пʼєр Закржевський та українська фіксерка Олександра Кувшинова. Бенджамін Холл був важко поранений.

Президент відзначив важливу роль світових медіа в консолідації міжнародної підтримки України й висловив співчуття всім, чиїх рідних і близьких забрала війна.

За визначний особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку незалежності й територіальної цілісності України Президент відзначив Бенджаміна Холла орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Глава держави подякував Лаклану Мердоку за приїзд і наголосив, що це дуже важливий сигнал підтримки в час, коли фокус уваги світу розмитий іншими подіями.

Зеленський зробив заяву щодо кінця війни

Президент також розповів про ситуацію на полі бою і відзначив важливість збереження уваги світу до наших зусиль у боротьбі за свободу та свою державу.

«Люди чомусь ставляться до цього, як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз, що картинка перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи. Але для нас, для наших воїнів це не кіно. Це наші життя. Це щоденна важка праця. І завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього», – акцентував глава держави.

Співрозмовники обговорили подальшу співпрацю, обмінялися думками щодо російських пропагандистських наративів, якими послуговуються противники підтримки України. Також було обговорено українське бачення справедливого миру на основі Формули миру.

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