Зеленський розповів, що буде, якщо Захід припинить підтримувати Україну фінансово. Про це президент сказав під час спілкування з представниками африканських ЗМІ, передає НСН з посиланням на УНІАН.

За словами Зеленського, без фінансової підтримки від західних партнерів Україні фактично доведеться обирати між соцвиплатами і фінансуванням армії.

Важливе питання – фінансова підтримка щодо соціальних виплат. Я вам скажу відверто – без підтримки буде дуже складно. Бо всі гроші, які Україна заробляє, все ми віддаємо нашим військовим, – сказав президент

Він додав, що без допомоги від союзників Україні доведеться обирати між соціальним забезпеченням та витратами на армію, і це може спричинити в суспільстві “кризу, яка буде впливати на хід війни”.

Треба буде або зменшувати підтримку військовим, виплати їм, або не давати соціальну допомогу. Тобто, це у будь-якому випадку буде криза. Чи буде вона впливати на хід війни? Так. Чи вона зупинить нашу боротьбу? Ні, – наголосив Зеленський

Зазначимо, що, за словами віцепрем’єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, в Україні майже 40% з отримувачів допомоги як внутрішньо переміщені особи живуть тільки на ці кошти, оскільки не знайшли роботу або вона мало оплачувана.

Верещук зауважила, що часто у важке становище потрапляють матері з дітьми, особливо якщо дитина маленька і її немає з ким залишити.

Як приклад вона навела Харків, де дуже багато внутрішньо переміщених осіб – до 500 тисяч, а при цьому не працюють офлайн школи, дитячі садочки.

Верещук зазначила, що уряд розраховує на допомогу міжнародних партнерів щодо розвитку малого підприємництва, самозайнятості на прифронтових територіях з тим, щоб громадяни могли перекваліфіковуватися, розпочати власну справу тощо.

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