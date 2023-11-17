Володимир Зеленський назвав телемарафон «одним із ключових етапів в історії незламності нашої держави». Про це президент сказав під час онлайн-зустрічі з медійниками, що відбулася з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку, передає з посиланням на офіційний сайт глави держави НСН.

Вважаю, що «Єдині новини» є одним із ключових проєктів, які ви створили, і одним із ключових етапів в історії незламності нашої держави, одним із ключових чинників деокупації територій, які були захоплені з початку повномасштабного вторгнення РФ. Ви допомогли людям об’єднатися – своїм об’єднанням, своєю роботою, – сказав Зеленський, звернувшись до журналістів

Президент наголосив, що сьогодні важливо не втратити здобуте й міцний моральний дух, щоб зберегти внутрішню силу України.

Це дуже важливо для нашого народу, для чистоти інформації, боротьби з дезінформацією та будь-якими фейками, – сказав Зеленський

Як зазначив Глава держави, медіа сьогодні чи не найбільше впливають на єдність суспільства. ЗМІ дають можливості для відкритого діалогу з громадянами та відповідального обговорення проблемних питань, які нині турбують людей.

Ми маємо допомагати людям боротися за Україну, залишатися в Україні, працювати, думати про майбутнє, – наголосив Володимир Зеленський

Президент відзначив важливість якнайбільшого поширення у світі інформації про успіхи України в цій війні та історій про героїзм і боротьбу українців за свою свободу.

За словами Володимира Зеленського, він як президент використовує всі інструменти, зокрема й майданчики західних ЗМІ, щоб Україну чули й бачили за кордоном, щоб про нашу державу не забували й продовжували їй допомагати.

Володимир Зеленський наголосив, що високо цінує роботу тих, хто нині працює в Україні і в кадрі, і поза кадром.

Дякую вам за вашу роботу. Я відмітив гострі питання, які ви порушуєте. Спробуємо їх розв’язати. Інформація сьогодні дуже важлива, – підсумував глава держави

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