Зеленський розповів, при якій умові можливий мир з росією

Зеленський назвав умову, за якої можливий мир з росією. Президент зазначив, що Україна прагне миру, але досягти його можна тільки шляхом перемоги над рф на полі бою.

Про це президент Володимир Зеленський сказав журналістам 3 квітня під час візиту в Ягідне Чернігівської області з нагоди річниці визволення села від російських загарбників, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

«Ми хочемо миру, але як можна досягти миру з росією? Тільки шляхом перемоги на полі бою в нашій країні, на нашій землі, щоб зупинити росію. Інакше після України вона піде в Європу, і ви (тут) можете бачити результат (російської агресії – ред.), сказав Зеленський.

Він подякував усім партнерам за надану підтримку, що допоможе врятувати життя українців.

Зеленський повідомив, що наразі не може сказати, коли країна буде готова «до дуже конкретних речей» щодо просування вперед на фронті.

«Але ми готуємося, щоб бути сильними в бою і деокупувати нашу землю. Важко сказати, як і коли це буде зроблено. Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з рф підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо», наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, у Ягідному з 3 по 30 березня 2022 року у підвалі сільської школи площею 197 кв.м російські загарбники утримували 367 місцевих жителів, з них 50 дітей та кілька немовлят. 11 людей померли, ще 10-х розстріляли загарбники.

«Місцеві мешканці, і дорослі, і діти, пройшли тут катування. Я дуже дякую їм за те, що вижили, змогли дочекатися наших воїнів, розповісти усьому світу про трагедію, яку принесла російська федерація, російські військові разом з їхнім керівництвом, з їхнім президентом», сказав Зеленський у Ягідному.

Він побажав президенту росії володимиру путіну пережити все те, що рік тому в окупації пережили жителі села Ягідне.

У селі пошкоджені всі 173 домогосподарства, 16 зруйновані повністю. Знищено вщент будинок культури, фельдшерський пункт, частково – будівлю школи.

У червні 2022 року правоохоронці оголосили про підозру 8 військовослужбовцям збройних сил російської федерації через смерть цивільних осіб у Ягідному Чернігівської області в березні.

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