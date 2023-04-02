Окупанти відступили з деяких позицій на Донецькому напрямку – в ЗСУ розповіли подробиці

Завдяки роботі Сил оборони України на Донецькому напрямку російські окупанти відступили з деяких позицій. Зараз ЗСУ займаються облаштуванням цих позицій для ведення оборонних дій.

Про це заявив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, передає НСН.

Він розповів, що в росіян зараз є багато «відмовників», які не хочуть воювати та не бачать перспектив наступальних дій. А через потужні удари українських військових в окупантів просто не було іншого вибору, ніж відступити.

«Ворог здійснює наступальні дії в районі Авдіївки, Мар’їнки та Карлівки. За минулу добу він здійснив 30 штурмових дій, сьогодні вночі – 10. Усі наступальні дії ворога відбувалися без підтримки техніки, лише в одному випадку ворог застосував два танки», наголосив речник.

Дмитрашківський зазначив, що це пов’язано із втратами окупантами бойової спроможності, техніки та відсутність БК. Однак, за даними розвідки, у районі Верхньоторецького спостерігається накопичення техніки.

«Є припущення, що найближчим часом ворог спробує десь із того напрямку зробити більш потужні бойові рухи», сказав він.

Водночас, згідно зі словами речника, з’явилася інформація щодо появи вагнерівців для наступу на Авдіївку, але підтвердження цьому поки немає.

Тим часом на Запорізькому напрямку загарбники проводять фортифікаційні роботи, постійно вдосконалюються та проводить тактичні заняття. До того ж, Дмитрашківський зазначив, що сьогодні росіяни намагалися проводити розвідку, але розвідувальну групу накрили вогнем.

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