Зеленський і Байден провели телефонну розмову – що обговорювали

Зеленський і Байден провели телефонну розмову, у якій йшла мова про подальшу підтримку України та запропоновану Києвом формулу миру, передає НСН.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Він наголосив, що Україна прагне миру, а для цього важлива консолідація міжнародних зусиль.

Про це повідомляється на сайті президента України.

Зеленський нагадав про запропоновану ним у виступі на саміті G20 формулу миру, яка передбачає десять критично важливих кроків, реалізація яких дасть змогу припинити війну.

«Президент України окреслив бачення української сторони щодо подальшої роботи в цьому важливому напрямі та виступив з ініціативою скликання Глобального саміту миру», йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський висловив подяку за безпрецедентну оборонну та фінансову допомогу, яку США надають Україні.

«Вона не лише сприяє досягненню успіху на полі бою, а й підтримує стабільність української економіки», йдеться на сайті президента.

Глава держави поінформував лідера Сполучених Штатів про наслідки російського ракетного терору, у результаті якого знищено близько 50% української енергетичної інфраструктури.

У цьому контексті президент відзначив допомогу, яку надають США для відновлення енергосистеми України. Володимир Зеленський висловив сподівання на поглиблення співпраці в цій сфері.

Глава держави також наголосив на важливості формування ефективної протиповітряної оборони.

«Володимир Зеленський закликав Президента Джозефа Байдена зробити все можливе, щоб допомогти захистити мирне населення України та її критичну інфраструктуру. Це особливо важливо саме зараз, коли в Україні розпочався зимовий період», додають у повідомленні.

Володимир Зеленський подякував лідеру США за підтвердження готовності підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, а також за чітку та послідовну відданість Сполучених Штатів принципам суверенітету й територіальної цілісності нашої держави в міжнародно визнаних кордонах.

Байден зі свого боку акцентував, що США визначили пріоритетом посилення протиповітряної оборони України, у тому числі через останній пакет допомоги на 275 млн доларів, до якого входять системи для боротьби з безпілотниками; також нагадав про виділений США пакет на 53 млн доларів на обладнання для ремонту енергосистеми після російських ударів.

«Президент Байден відзначив задекларовану президентом Зеленським відкритість до справедливого миру на основі фундаментальних принципів, закладених у Хартії ООН. Він підтвердив готовність США і далі надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, працювати над притягненням Росії до відповідальності за воєнні злочини і звірства та створенням наслідків для неї за агресію», зазначають у комюніке Білого дому.

Пізніше Володимир Зеленський повідомив, що 12 грудня відбудеться саміт G7, а Україна братиме у ньому участь.

«Зараз ми скоординували наші позиції з Америкою. Був радий відчути у розмові, що наша формула миру сприймається позитивно», сказав Зеленський після розмови з Байденом.

Нагадуємо, напередодні, 11 грудня, Володимир Зеленський мав розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.