Ердоган подзвонив Зеленському після розмови з Путіним – про що говорили

Ердоган подзвонив Зеленському після розмови з Путіним 11 грудня.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з диктатором Путіним 11 грудня поспілкувався із українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомив президент України, передає НСН.

Зеленський подякував Ердогану за те, що Туреччина дала притулок українським дітям, а також за сотні генераторів для наших міст.

“Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи #GrainfromUkraine. Також обговорили подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору “, – написав український президент.

Нагадаємо, нещодавно Ердоган розповідав про свій намір зателефонувати Путіну, а після цього подзвонити Зеленському.

Зазначимо, що 18 листопада Ердоган вже проводив переговори з Путіним, а потім говорив із Зеленським.

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