Ердоган і Путін зідзвонилися – про що говорили

Ердоган і Путін зідзвонилися: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили двосторонні відносини, а також Україну.

Про це повідомляє турецький канал TRT Haber, передає НСН.

“Відбулася телефонна розмова Ердогана з російським колегою Путіним. Обговорювалися регіональні питання, зокрема енергетика, турецько-російські відносини, зерновий коридор і боротьба з тероризмом”, йдеться в повідомленні.

Так, за даними турецьких ЗМІ, сторони обговорили реалізацію зернової угоди, завдяки, якій здійснюється експорт українського продовольства, який блокувався через Росію.

Турецький президент висловив ініціативу, що в рамках “зернового коридору” можна почати працювати й над експортом різних продуктів харчування, а поступово й інших товарів.

Крім того, Ердоган у розмові з Путіним “висловив щирі побажання якнайшвидшого припинення війни між Росією та Україною”.

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