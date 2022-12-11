Зеленський з Макроном обговорили “формулу миру”

Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Франції Еммануелем Макроном “формулу миру” та ситуацію в енергетичній сфері України.

Про це повідомляє НСН із посиланням на Зеленського у Telegram.

“Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України”, – написав голова української держави.

Нагадаємо, українська формула миру полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських військ з окупованих територій.

Під час саміту G20 15 листопада Зеленський назвав умови миру з Росією, які складаються з таких пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека

Продовольча безпека

Енергетична безпека

Звільнення всіх полонених і депортованих

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку

Виведення російських військ і припинення бойових дій

Повернення справедливості

Протидія екоциду

Недопущення ескалації

Фіксація закінчення війни

Джерело: ТСН

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