Зеленський з Макроном обговорили “формулу миру”

Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Франції Еммануелем Макроном “формулу миру” та ситуацію в енергетичній сфері України.
Про це повідомляє НСН із посиланням на Зеленського у Telegram.
“Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України”, – написав голова української держави.
Нагадаємо, українська формула миру полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських військ з окупованих територій.
Під час саміту G20 15 листопада Зеленський назвав умови миру з Росією, які складаються з таких пунктів:
- Радіаційна та ядерна безпека
- Продовольча безпека
- Енергетична безпека
- Звільнення всіх полонених і депортованих
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку
- Виведення російських військ і припинення бойових дій
- Повернення справедливості
- Протидія екоциду
- Недопущення ескалації
- Фіксація закінчення війни
Джерело: ТСН
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