Стало відомо, який завод у Луцьку постраждав під час нічної атаки з боку Росії 15 серпня.

Під час ракетного удару Росія атакувала у Луцьку шведський підшипниковий завод SKF. Через обстріл загинули троє працівників цього підприємства.

Про це повідомив речник SKF Карл Б’єрнстам, пише Reuters, передає НСН.

«Минулої ночі стався напад на місто Луцьк в Україні, і наш завод постраждав під час цієї атаки. Ми із сумом підтверджуємо, що троє наших колег були вбиті», сказав він.

Б’єрнстам повідомив, що компанія розгляне наслідки нападу та збитки, завдані підприємству, але у першу чергу SKF «зосереджена на своїх співробітниках та їхній безпеці».

Згідно з даними компанії, шведська SKF має близько 1100 співробітників в Україні, більшість із яких працюють на заводі в Луцьку.

Що відомо про атаку 15 серпня

Приблизно о 05:17 російські війська здійснили ракетний обстріл Луцька. Ворожі ракети поцілили по території промислового підприємства у місті. Унаслідок обстрілу загинуло троє його працівників — чоловіки 27, 52 та 55 років. Усі вони — жителі Луцька. Ще троє людей із пораненнями доставлені у медзаклади.

Загалом уночі проти 15 серпня війська Росії атакували ракетами Львівську, Волинську, Івано-Франківську, Дніпропетровську, Черкаську, Запорізьку та Донецьку області.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що окупанти завдали удару по Україні 28 ракетами повітряного та морського базування. Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській і Запорізькій областях. Сили оборони України знищили 16 крилатих ракет.

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