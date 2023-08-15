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Наслідки ракетного удару по Луцьку: надзвичайники врятували чоловіка і вилучили тіла трьох загиблих з-під завалів (фото, відео)

Журналіст
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У ДСНС показали наслідки ракетного удару по Луцьку. Внаслідок обстрілу міста російськими загарбниками зруйновано конструкції виробничого підприємства, загинули 3 особи.

У ніч на 15 серпня армія РФ здійснила масштабну ракетну атаку на Україну. Відомо про влучання по будинках та підприємствах у Дніпрі, Львові, Луцьку та Смілі на Черкащині. Унаслідок атаки є загиблі, постраждалі та руйнування.

Зокрема, під вогнем окупантів опинилося виробниче підприємство Луцька. Внаслідок обстрілу відбулося руйнування конструкцій та виникла пожежа.

Про це повідомляє НСН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

З-під завалів рятувальники деблокували одного постраждалого та вилучили тіла ще трьох загиблих. Силами рятувальників за допомогою інженерної техніки ДСНС здійснено розбір завалів. Також вогнеборці ліквідували пожежу, йдеться в повідомленні.

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Порятунок постраждалого. Відео

У Луцьку, після ракетного терору, надзвичайники з-під завалів врятували людину. Наразі його госпіталізовано, написав Голова ДСНС Сергій Крук.

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