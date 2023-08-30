Через нічну атаку затримуються поїзди – про які напрямки йдеться

У середу, 30 серпня, в Україні затримуються поїзди. Наразі триває ліквідація наслідків нічної російської атаки по Україні.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Зазначається, що затримка пов’язана з ліквідацією наслідків нічного ворожого обстрілу на Житомирщині.

Список рейсів:

№54 Перемишль – Київ до 2 годин;

№№743 Дарниця – Львів до 1 години;

№68 Варшава – Київ до 30 хвилин.

В “УЗ” зауважують, що всі інші 84 поїзди далекого сполучення рухаються за розкладом.

Що відомо про нічну атаку 30 серпня

Російсько-окупаційні війська в ніч проти 30 серпня здійснили атаку дронами-камікадзе на один з об’єктів інфраструктури в Житомирській області.

Очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко розповів, що українські військовослужбовці збили частину повітряних цілей. Уламки збитого безпілотника частково пошкодили об’єкт інфраструктури та залізничне полотно.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сьогодні росіяни атакували Україну ракетами і ударними дронами.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 43 повітряні цілі у межах Київської, Черкаської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей: 28 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”, йдеться у повідомленні.

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