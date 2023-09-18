Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони, Маляр в тому числі

Кабінет міністрів на своєму засіданні в понеділок, 18 вересня, звільнив всіх заступників міністра оборони України, а також держсекретаря цього ж відомства. Зокрема, в цьому списку і Ганна Маляр.

Про це повідомив міністр кабінету міністрів Олег Немчінов, передає НСН.

Зокрема, Уряд ухвалив розпорядження про звільнення:

Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника Міністра оборони України

Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника Міністра оборони України

Маляр Ганни Василівни з посади заступника Міністра оборони України

Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника Міністра оборони України

Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції

Дейнеги Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України

Звільнення відбулося на тлі нещодавньої заміни міністра оборони: замість Олексія Резнікова міністерство очолив Рустем Умєров. Це призначення відбулося на тлі гучних скандалів із закупівлями МО та ймовірними зловживаннями.

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