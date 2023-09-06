Сьогодні, 6 веренся Верховна Рада проголосувала за призначення нового міністра оборони України. Ним став колишній очільник Фонду державного майна Рустем Умєров

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко, розповідає НСН.

Рішення підтримали всі парламентські фракції. Всього 338 народних депутатів віддало голоси «за», один — утримався та 21 депутат — не голосував.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що призначення відбулося без присутності президента Володимира Зеленського, його представляв депутат Федір Веніславський.

Депутатка Ірина Геращенко зазначила, що згідно Конституції, до повноважень президента належить визначення кандидатур Міноборони та МЗС, тож він «мав знайти час представити свою кандидатуру, шануючи Конституцію і традицію».

Новим міністром оборони України став Рустем Умєров

Як відомо, 4 вересня Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра оборони, а вже наступного дня її схвалив парламент. Рустем Умєров, який має замінити Резнікова, також подав заяву про звільнення з крісла глави ФДМУ, парламент її схвалив.

Рустем Умєров має кримськотатарське походження. До приходу в політику був бізнесменом, інвестором, меценатом, а також радником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Умєров очолював Фонд державного майна, а нещодавно подав заяву про відставку. А до того з серпня 2019 року він був парламентарем від фракції «Голос», секретарем Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 3 вересня заявив, що вирішив провести заміну міністра оборони України. Сталося це після низки скандалів із закупівлями Міноборони. Глава держави вважає, що Олексія Резнікова має замінити Рустем Умєров.

«Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством у цілому. Зараз очолити міністерство має Рустем Умєров», — сказав президент.

Раніше народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, а також низка ЗМІ повідомили, що міністр оборони Олексій Резніков може стати послом України у Великій Британії після того, як піде з посади. Водночас чинний глава Міноборони каже, що про це він «не в курсі».

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