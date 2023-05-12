Допомагали рф контролювати «Запоріжсталь»: Зеленський підписав указ щодо санкцій

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 13 людей та 28 організацій, які допомагали росії зберігати контроль над запорізьким металургійним комбінатом «Запоріжсталь».

Про це Зеленський написав у Telegram, передає НСН.

«Перший санкційний пакет — щодо “Запоріжсталі”. Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу — 13 фізичних та 28 юридичних, — за допомогою яких рф зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці», зазначив президент.

Він також анонсував запуск процедури конфіскації російської частки підприємства, аби «Запоріжсталь» працювала «для України й українців».

Зеленський написав, що «сьогодні у нас санкційний день», і що санкційних пакетів є «кілька». Однак поки невідомо, кого стосуються інші обмеження. На сайті Офісу президента цих указів наразі немає.

За даними Мін’юсту, на сьогодні в Україні відомо про 230-250 активів підсанкційних осіб, які можна стягнути на користь держави. З-поміж них є 30-50 активів, які можна назвати значними і до власників яких застосована санкція блокування.

Що відомо про «Запоріжсталь»

Металургійний комбінат «Запоріжсталь» є одним з провідних підприємств металургійної галузі й третім за масштабами виробником металопродукції в Україні.

Ще на початку 2010-х років власники заводу Едуард Шифрін та Алекс Шнайдер вирішили його продати, і найвигіднішою стала пропозиція групи російських інвесторів. Через російський державний «ВЕБ.РФ» вони запропонували власникам «Запоріжсталі» 1,7 млрд доларів, чим завадили Рінату Ахметову викупити завод (він навіть вніс завдаток), пише Громадське.

У 2017 році журналістам The Wall Street Journal вдалося відстежити шлях грошей від російського «ВЕБ.РФ» до будівельного проєкту бізнес-партнера експрезидента США Дональда Трампа зі зведення готелю та «Башти Трампа» в столиці Канади Торонто.

За версією журналістів, коли Шнайдер отримав близько 850 млн доларів за свою долю в «Запоріжсталі» від неназваного інвестора, то частина отриманих грошей була скерована на фінансування проєкту в Торонто. Участь Трампа, на той час — приватного підприємця, в проєкті була обмежена ліцензуванням власного бренду.

Офіційно, 49% акцій «Запоріжсталі» належить «Метінвест Холдингу», яка належить Рінату Ахметову. Підприємство працює в тісній кооперації з виробником коксу «Запоріжкокс» і виробником вогнетривів «Запоріжвогнетрив», які контролюються «Метінвест Холдингом».

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