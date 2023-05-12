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Тег:
ВійнаПолітика
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Допомагали рф контролювати «Запоріжсталь»: Зеленський підписав указ щодо санкцій

Журналіст
Запоріжсталь
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Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 13 людей та 28 організацій, які допомагали росії зберігати контроль над запорізьким металургійним комбінатом «Запоріжсталь».

Про це Зеленський написав у Telegram, передає НСН.

«Перший санкційний пакет — щодо “Запоріжсталі”. Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу — 13 фізичних та 28 юридичних, — за допомогою яких рф зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці», зазначив президент.

Він також анонсував запуск процедури конфіскації російської частки підприємства, аби «Запоріжсталь» працювала «для України й українців».

Зеленський написав, що «сьогодні у нас санкційний день», і що санкційних пакетів є «кілька». Однак поки невідомо, кого стосуються інші обмеження. На сайті Офісу президента цих указів наразі немає.

За даними Мін’юсту, на сьогодні в Україні відомо про 230-250 активів підсанкційних осіб, які можна стягнути на користь держави. З-поміж них є 30-50 активів, які можна назвати значними і до власників яких застосована санкція блокування.

Що відомо про «Запоріжсталь»

Металургійний комбінат «Запоріжсталь» є одним з провідних підприємств металургійної галузі й третім за масштабами виробником металопродукції в Україні.

Ще на початку 2010-х років власники заводу Едуард Шифрін та Алекс Шнайдер вирішили його продати, і найвигіднішою стала пропозиція групи російських інвесторів. Через російський державний «ВЕБ.РФ» вони запропонували власникам «Запоріжсталі» 1,7 млрд доларів, чим завадили Рінату Ахметову викупити завод (він навіть вніс завдаток), пише Громадське.

У 2017 році журналістам The Wall Street Journal вдалося відстежити шлях грошей від російського «ВЕБ.РФ» до будівельного проєкту бізнес-партнера експрезидента США Дональда Трампа зі зведення готелю та «Башти Трампа» в столиці Канади Торонто.

За версією журналістів, коли Шнайдер отримав близько 850 млн доларів за свою долю в «Запоріжсталі» від неназваного інвестора, то частина отриманих грошей була скерована на фінансування проєкту в Торонто. Участь Трампа, на той час — приватного підприємця, в проєкті була обмежена ліцензуванням власного бренду.

Офіційно, 49% акцій «Запоріжсталі» належить «Метінвест Холдингу», яка належить Рінату Ахметову. Підприємство працює в тісній кооперації з виробником коксу «Запоріжкокс» і виробником вогнетривів «Запоріжвогнетрив», які контролюються «Метінвест Холдингом».

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