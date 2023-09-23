На території окупованої Росією ЗАЕС залишаються міни, встановлені окупантами раніше.

Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

“Під час обходу (території ЗАЕС. – Ред.) команда не помітила важкого озброєння, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишилися на місці”, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ відвідали головні щити управління енергоблоків №2, 5 та 6 на Запорізькій АЕС.

Вони зафіксували, що енергоблоки №2 і 5 залишаються у стані “холодної” зупинки, а енергоблок №6 – в стані “гарячої” зупинки.

Крім того, команда відвідала аварійні дизель-генератори енергоблоків №4 і №5 та провела обхід периметра ЗАЕС.

“Викликає занепокоєння укомплектованість станції персоналом, оскільки від початку збройного конфлікту ЗАЕС залишила значна кількість персоналу, в тому числі ліцензовані оператори з головних блочних щитів управління”, заявили в МАГАТЕ.

Водночас, експерти МАГАТЕ продовжують підтверджувати, що рівень радіації на ЗАЕС залишається в нормі після проведення радіаційного моніторингу за допомогою мобільної ранцевої системи МАГАТЕ.

Також повідомляється, що Запорізька атомна електростанція завершила буріння десяти свердловин для підземних вод. Це наблизило станцію до реалізації довгострокового рішення для забезпечення охолоджувальною водою зупинених реакторів, що стало проблемою після руйнування росіянами Каховської греблі.

Як повідомлялось раніше, представники МАГАТЕ під час обходу 23 липня виявили протипіхотні міни на території Запорізької АЕС – у буферній зоні між бар’єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів станції.

3 серпня за маршрутом місії МАГАТЕ до Запорізької атомної електростанції українські сапери виявили дві російські міни.

Ще новини України: ЗСУ прорвали лінію оборони росіян біля Вербового на Запоріжжі – Тарнавський