ЗСУ прорвали лінію оборони росіян біля Вербового на Запоріжжі – Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські воїни прорвали оборону російських військ біля Вербового Запорізької області.

Як передає НСН, про це генерал сказав в інтерв’ю CNN увечері в п’ятницю, 22 вересня.

Тарнавський, який керує контрнаступом українських військ на південному фронті, заявив, що війська прорвали оборону на лівому фланзі біля Вербового і спрогнозував ще більший прорив у майбутньому.

«На лівому фланзі [під Вербовим] ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі», сказав Тарнавський, хоча і визнав, що українські війська рухаються повільніше, ніж очікувалося.

Так, він зазначив, що Сили оборони в межах контрнаступу рухаються «не так, як у фільмах про Другу світову війну». Головне, каже генерал, не втратити ініціативу на полі бою.

Як зазначає CNN, останніми тижнями українські сили стверджували, що проникли на «першу лінію» російських опорних пунктів у Запорізькій області, що свідчить про те, що Київ наближається до розгалуженої мережі укріплених окопів Москви вздовж південного фронту. Таким чином, заява Тарнавського є останнім свідченням українських чиновників про наступ на південному фронті у війні з Росією.

CNN також зазначає, що росіяни звітують про іншу ситуацію в цьому місці. Проте аналіз відео з відкритих джерел свідчить, що деякі українські підрозділи «перетнули важливий рубіж російської оборони» біля села Вербове.

Нагадаємо, 15 та 17 вересня українські воїни звільнили від росіян Андріївку та Кліщіївку – ключові населені пункти, які у подальшому дозволять деокупувати Бахмут Донецької області.

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