5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

21
Тег:
ВійнаЗапоріжжя
21

ЗСУ прорвали лінію оборони росіян біля Вербового на Запоріжжі – Тарнавський

Журналіст
ЗСУ прорвали лінію оборони росіян біля Вербового на Запоріжжі – Тарнавський
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські воїни прорвали оборону російських військ біля Вербового Запорізької області.

Як передає НСН, про це генерал сказав в інтерв’ю CNN увечері в п’ятницю, 22 вересня.

Тарнавський, який керує контрнаступом українських військ на південному фронті, заявив, що війська прорвали оборону на лівому фланзі біля Вербового і спрогнозував ще більший прорив у майбутньому.

«На лівому фланзі [під Вербовим] ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі», сказав Тарнавський, хоча і визнав, що українські війська рухаються повільніше, ніж очікувалося.

Так, він зазначив, що Сили оборони в межах контрнаступу рухаються «не так, як у фільмах про Другу світову війну». Головне, каже генерал, не втратити ініціативу на полі бою.

карта

Як зазначає CNN, останніми тижнями українські сили стверджували, що проникли на «першу лінію» російських опорних пунктів у Запорізькій області, що свідчить про те, що Київ наближається до розгалуженої мережі укріплених окопів Москви вздовж південного фронту. Таким чином, заява Тарнавського є останнім свідченням українських чиновників про наступ на південному фронті у війні з Росією.

CNN також зазначає, що росіяни звітують про іншу ситуацію в цьому місці. Проте аналіз відео з відкритих джерел свідчить, що деякі українські підрозділи «перетнули важливий рубіж російської оборони» біля села Вербове.

Нагадаємо, 15 та 17 вересня українські воїни звільнили від росіян Андріївку та Кліщіївку – ключові населені пункти, які у подальшому дозволять деокупувати Бахмут Донецької області.

Ще новини України: Коли буде найбільший прорив фронту і чи буде наступ ЗСУ взимку – розповів Тарнавський

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у Телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×