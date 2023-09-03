«ЗСУ прорвали першу лінію оборони ворога на Запоріжжі, далі буде легше» – Тарнавський

ЗСУ прорвали першу лінію оборони ворога на Запоріжжі. Про це розповів командувач угрупуванням “Таврія” Олександр Тарнавський в інтерв’ю газеті Guardian, передає НСН. За словами генерала, далі українським військам буде легше. Втім роботи попереду у наших захисників все ще дуже багато – адже ворог стягує резерви не тільки з окупованих територій, але і з території Росії.

Ми зараз між першою та другою лініями, – сказав Тарнавський, говорячи про район між селами Роботине та Вербове на Запоріжжі.

Там, за його словами, українські війська розширюють фронт прориву в обидва боки.

У центрі наступу ми зараз закінчуємо знищення частин ворога, які прикривають відступ російських військ за другу лінію оборони, – заявив Тарнавський

За оцінкою командувача, при спорудженні трьох ліній оборони на південному фронті Росія витратила 60% часу та матеріалів на обладнання першої з них, і лише по 20% – на дві інші.

До першої лінії українська армія підступалася так повільно, тому що вона являла собою суцільні мінні поля, що прострілювалися, які доводилося метр за метром ночами розмінувати вручну.

Тарнавський розповів, що російські війська засіли в бетонних бліндажах за протитанковими пастками і за мінним полем, настільки начиненим вибухівкою і настільки захищеним, що будь-які машини – саперні або штурмові, що наближалися до цього району, піддавалися інтенсивному обстрілу із закріплених, посилених позицій.

Але українці, які вже не раз дивували світ своїми успіхами в боротьбі з російськими загарбниками, які називають себе другою армією світу, наполегливо йшли вперед. Вночі піхотинці вийшли на розчищення коридору від мін, просуваючись метр за метром у темряві.

Щойно там з’являлася будь-яка техніка, росіяни одразу ж починали її обстрілювати і знищувати. Тому розмінування проводилося тільки піхотою і тільки вночі… Тепер, коли мінне поле прорвано, росіяни втратили значну частину своєї переваги. Існує дуже велика різниця між першою і другою лінією оборони, – каже Тарнавський

За його словами, друга лінія не так добре побудована, тому українці можуть використовувати свою техніку, хоча там все ще є мінні поля. Оскільки в цьому районі діють і російські війська, вони розташовуються не єдиним оборонним кордоном, а окремими ділянками.

Після першого рубежу, за розрахунками командувача, має бути легше, тому що далі лежить місцевість, якою доводиться пересуватися і російським частинам, тому їх мінні поля вже не є суцільною смугою.

Противник підтягує резерви, але рано чи пізно вони закінчаться

За словами Тарнавського, аби зупинити наступ ЗСУ, противник підтягує резерви не тільки з окупованих регіонів України, а й із Росії

Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам стимул наступати більше і швидше. Усе ще попереду, – наголосив він

Відповідаючи на запитання про повільний прорив російських позицій під час іншого наступу на сході вздовж лінії оборони супротивника, Тарнавський сказав, що він переслідує інші цілі, і додав, що Україна готує інші раптові наступи, щоб виснажити сили москви.

Якщо ми припинимо наступ, противник збере нові сили і зміцниться. Ми дійдемо до кордонів України 1991 року… Ми не хочемо, щоб наші діти і навіть онуки воювали проти росіян, а хто їх зупинить? Тільки ми, – каже генерал.

ЗСУ прорвали першу лінію оборони ворога на Запоріжжі: мапи

Тим часом українські та російські військові паблики публікують карти просування ЗСУ на Оріхівському напрямі. Загалом, незважаючи на деякі відмінності, вони багато в чому збігаються і показують, що українські війська просуваються між Работіно та Вербовим, вклинюючись в оборону супротивника та обходять зі сходу Новопрокопівку.

Але, як можна бачити, це просування йде досить вузьким коридором, що створює загрозу російських ударів з флангів. Щоб знизити таку можливість зі східного флангу, ЗСУ зараз ведуть наступ на Вербове. Але на даний момент село ще не звільнене. На підступах до нього, як пишуть телеграм-канали, точаться важкі бої.

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