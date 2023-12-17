Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Cвітан назвав два сценарія закінчення війни в Україні.

Світан вважає, що Сили оборони могли б звільнити території України та перемогти до кінця 2024 року. Проте все залежить від передання дальніх засобів ураження: авіації та ракет дальністю 300 кілометрів.

Як передає НСН, про це він розповів “24 Каналу“.

За словами Світана, війна в Україні триватиме 2024 і 2025 роках.

“Можна казати, що на 100%, бо в одну літню кампанію ми можемо виконати лише одне стратегічне завдання. Є уявлення про їхню чітку послідовність. 2024 рік – це рік вільного Криму для України, або принаймні виконання завдань з його звільнення. А вже не раніше 2025 року – вихід на державний кордон та звільнення Донбасу”, зазначив полковник ЗСУ в запасі.

Роман Світан каже, що терміни можуть зрушитися, бо все залежатиме від переданих сил та засобів, модифікацій, кількості ракет і літаків, техніки й озброєння для винищувачів.

“2024 року Україна точно не вийде на державні кордони 1991 року й не зможе звільнити окуповані області. Будемо воювати ще як мінімум два роки. Далі від кількості боєприпасів та гарантій постачань зброї протягом літньої кампанії наступного року можна виконувати першочергову мету – вихід на Скадовськ, Армянськ та захід в Крим”, сказав військовий експерт.

Східний фланг фронту перебуватиме в базовому оборонному режимі аж до весни 2025 року. Оскільки Сили оборони України не зможуть там виконати стратегічних завдань.

Другорядна мета – вихід до Токмака у бік Азовського узбережжя. Все залежатиме від сил та засобів, якщо всього буде достатньо, то два напрямки можна виконувати одночасно.

Негативний сценарій

За словами Світана, якщо Україна не отримає потрібної зброї та фінансів, залишається один механізм на 2024 рік – тримати лінію фронту в тих межах, які зараз є. Аж до того, щоб відійти з лівобережжя на правий берег, прикриваючись річкою Дніпро.

“Там декілька сотень кілометрів дніпровського річища – це хороший укріплений район. Правий берег вищий за лівий. Як мінімум третина фронту буде прикрита Дніпром. Запоріжжя також буде прикрите рокадними дорогами. За кілька десятків років промислового співробітництва між Запорізькою, Дніпропетровською та Донецькою областями збудовано до десятка шляхів, прокладених вздовж лінії фронту”, зауважив військовий експерт.

Роман Світан також додав, якщо 2024 року Україна буде лише в активній обороні, одним з основних завдань залишиться – знищення ворожої армії.

Роман Світан назвав два сценарія закінчення війни. Відео

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