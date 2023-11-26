Військовий експерт Петро Черник розповів про фортифікаційні споруди в сучасній війні і зауважив, що російські окупанти повернули нас у Другу світову. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає НСН.

“Росіяни повернули нас у Другу світову”: експерт розповів цікаві факти щодо війни в Україні

“Росіяни повернули нас у Другу світову війну: і в частині масованості артилерійських залпів, і в частині, що стосується побудови класичної лінії оборони. Що таке класична трьох ешелонована лінія оборони? Перша лінія, так звана лінія забезпечення, – це мінні поля 3-4 км завширшки”, – зазначив Черник.

На другій лінії, додав він, починаються фортифікації: це укопані вглибину до двох метрів окопи, які мають бетоновані бліндажі, обладнані позиції для артилерії; мають захищені найрізноманітнішими способами, з дерев’яними і бетонними перекриттями, сховки для техніки. Також йдеться про обладнані позиції пусків для протитанкових ракетних комплексів і тому подібне.

“Тунелі, ДЗОТи (дерево-земляна оборонна точка, – Ред.), ДОТи (довготривала оборонна точка, – Ред.) – класика, нічого не змінилося. Росіяни побудували цю другу лінію, точніше, першу лінію… “Суровікіна”. І з огляду на те, що вони зараз перейшли до масованої атаки, в першу чергу, по східному фронту, мають деякі часткові успіхи, абсолютно є логічним і з нашого боку будувати щось подібне”, – сказав експерт.

На запитання, чи не запізно ми почали робити це, з огляду на погіршення погодних умов, що є не найкращим часом для великих інженерних проектів, Черник зауважив, що не може дати оцінку цьому, адже потрібно розуміти, які саме рішення було ухвалено, і що вже було підготовано.

“Але сам факт того, що ця робота має робитися, не скасовується. І в погану погоду, в тому числі”, – наголосив він.

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