Зеленського просять заборонити імпорт книг з Росії та Білорусі

Українці просять президента Зеленського заборонити імпорт книг з Росії та Білорусі. Для цього була створена петиція, яка вже набрала необхідну кількість голосів для розгляду, передає НСН.

Справа в тому, що закон про заборону ввезення та розповсюдження видавничої продукції з РФ досі не підписаний президентом.

Автором петиції, яка зʼявилася 16 травня, виступив Тарас Шамайда. Він нагадав, що 19 червня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон 2309-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України».

Закон був розроблений спільно представниками громадянського суспільства, видавничої спільноти та влади, йдеться у петиції. Він забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі.

Також закон передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі українською мовою, мовами ЄС чи корінних народів України. А ще документ перекриває можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.

«Закон не потребує ні копійки бюджетних витрат і має визначальне значення для майбутнього всієї книжкової галузі. 20 червня 2022 року він переданий вам на підпис, однак попри одностайне рішення парламенту, рекомендацію Кабміну і вимоги Конституції досі не підписаний», наголосив автор петиції.

Автор уточнив, що видавнича продукція Росії й далі вільно продається в Україні, підриваючи інформаційну безпеку України й економічні підвалини українського книговидання.

Зазначимо, що частина третя статті 94 Конституції України визначає: якщо президент протягом 15 днів не підписав закон чи не повернув його до парламенту із зауваженнями, закон вважається схваленим главою держави та має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

Як пише у Фейсбук народний депутат Володимир В’ятрович, петицію публічно підтримали українські інтелектуали, письменники, громадські й культурні діячі культури – Оксана Забужко, Вахтанг Кіпіані, Іван Малкович, Андрій Курков, Мар’яна Савка, Тамара Горіха Зерня, Ірма Вітовська, Ігор Козловський, Антон Мартинов, Валерій Пекар, Ганна Гопко та інші.

Також заклики підписати петицію поширили найбільші українські видавництва – «Фоліо», «Ранок», «Віват», «А-ба-ба-га-ла-ма-га», мережі книгарень «Є», «КнигоЛенд», численні громадські організації.

Наразі петиція зібрала 25516 голосів.

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