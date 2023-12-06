З Днем Збройних Сил України захисників та захисниць привітали Зеленський, Залужний і Умєров

Президент України Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони України Рустем Умєров привітали українських військових з Днем Збройних Сил, передає НСН.

Володимир Зеленський привітав українських захисників і захисниць просто з вулиць Києва, поруч проходили люди й вітались з лідером країни.

“Як би не було складно, дійдемо до наших кордонів, людей, до справедливого миру. Всупереч усьому, завдяки нашому народу, завдяки нашим Збройним силам України”, сказав він.

Президент подякував військових, побажав перемоги та звернувся до командирів, щоб ті берегли себе та українських солдатів.

“Захищаємо ми своє, захищаємо ми наше. Сьогодні більшість з нас можуть жити, працювати у своїх містах, ходити по наших вулицях. І не Кірова, до речі, а Грушевського. І вже майже два роки тут блокпости, укріплення, блокпости. Але наші їжаки не чужі шакали. Ті хто вірили, що вистачить трьох днів, але у нас є ті, хто довів та доводить, що буде по нашому”, сказав Зеленський.

“Шановні військовослужбовці Збройних Сил України! Дорогі воїни! Сьогодні вся країна відзначає вашу звитягу! Вашу силу! Вашу незламність! Ви йдете вперед, змітаючи ворога та ведете нас за собою”, сказав міністр оборони.

За його словами, українські захисники стали символом воєнної доблесті та незламності для всього світу.

“На ваших плечах тримається кожен наш окоп, кожна наша еспешка, кожна наша посадка. Ваш штурмовий клич “Це наша посадка!” вже кричать діти, коли грають у дворах. Для мене честь бути з вами пліч-о-пліч у ці визначальні для України дні!”, написав Умєров.

Натомість головнокомандувач подякував ЗСУ та написав, що схилив голову перед їхнім подвигом:

“Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога”.

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