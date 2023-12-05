Всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримають власне житло – Зеленський

Президент Володимир Зеленський оголосив, що всі, хто від початку повномасштабної війни отримав звання Героя України, отримають власне житло.

Про це він сказав під час виступу 5 грудня, передає НСН.

З початку повномасштабного вторгнення таке звання отримали щонайменше 360 людей. 210 із них нагороджені посмертно. Зеленський запевнив, що держава подбає про кожного з них.

«І про тих, хто з нами, і про родини всіх тих, хто віддав своє життя за країну […] Це те найменше, що ми можемо зробити для всіх, хто героїчно захищав і захищає Батьківщину. За їхню мужність, відвагу, самопожертву, за все те, що вони зробили», сказав Зеленський.

Він вручив сертифікати на отримання квартир військовослужбовцям Сил оборони України, яким присвоєно звання Героя України, і родинам загиблих Героїв. Зокрема, сьогодні, 5 грудня, їх отримали 12 військових та 9 родин полеглих захисників. Сертифікати на отримання квартир вручатимуть і надалі.

«Ініціатива спрямована на реалізацію простого принципу: “Україна захищає тих, хто захищає Україну”… За нею всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримають власне житло. Усі, хто, боронячи державу, став кавалером Ордена “Золота зірка”, усі без винятку», заявив Зеленський на церемонії вручення сертифікатів.

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