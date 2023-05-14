В Україні виводять з обігу старі гроші – про які купюри йдеться і чи потрібно їх міняти

У Нацбанку України повідомили про те, що виводять з обігу старі гроші. Йдеться про банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень 2003-2007 років випуску, передає НСН.

Зазначимо, що спеціально обмінювати старі купюри на новіші не потрібно. Однак при розрахунку в магазинах можете сміливо поступово від них позбуватися.

Замість вилучених застарілих купюр українці отримуватимуть нові гроші того ж номіналу.

Зокрема, п’яти- та десятигривневі банкноти повністю замінять монетами зразка 2018 року. А банкноти номіналами 20 та 100 гривень замінять на їхні паперові аналоги нового зразка.

У нових банкнот, окрім оновленого дизайну, буде більш високий рівень захисту від фальшивомонетників. Це і є головною причиною виведення з обігу старих купюр.

Банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень 2003-2007 років випуску почали вилучати з обігу, починаючи з 1 січня 2023 року. Цей процес триватиме доти, доки всі застарілі купюри не зникнуть із гаманців громадян.

Для чого замінювати банкноти попереднього покоління

«Головна мета такого рішення – підвищення якості готівки в обігу (зважаючи на зношеність банкнот попереднього покоління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу), поліпшення готівкових розрахунків та їхньої зручності для населення», зауважили в НБУ.

Крім того, велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу в обігу може призводити до плутанини та витрат зайвого часу під час здійснення готівкових розрахунків.

Поступова заміна банкнот попередніх поколінь на відповідні обігові монети та осучаснені банкноти підвищить захист і якість грошей та зробить розрахунки зручнішими для громадян.

Які купюри в Україні підробляють найчастіше

У 2022 році найчастіше підробляли купюри старого образу, випущені до 2015 року. Найпопулярнішою є підробка купюр у 500 грн – 39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їх загальної суми.

Також часто підробляють 200-гривневі купюри та банкноти номіналом 100 гривень.

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