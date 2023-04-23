25 квітня в Україні вводять в обіг нові купюри 500 гривень: як вони виглядають

25 квітня в Україні вводять в обіг нові купюри 500 гривень. Вони будуть в обігу разом з іншими – попередніх років випуску. Про це повідомляє Національний банк України на своєму офіційному сайті, передає НСН.

Національний банк із 25 квітня випускає в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року за підписом голови НБУ Андрія Пишного.

У межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 500 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот Національний банк з 25 квітня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року – за підписом голови Національного банку України Андрія Пишного випуску, – йдеться у повідомленні

В Україні вводять в обіг нові купюри 500 гривень: як вони виглядають

Отже нові купюри виглядатимуть так само як і ті, що були випущені у 2015 році.

Ці банкноти перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до прийому всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

У центробанку нагадали, що згідно із законодавством на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України.

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