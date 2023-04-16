Фальшиві гривні в Україні не зникли – як розпізнати підробку

Попри те, що в Україні суттєво знизився рівень підробки банкнот, фальшиві гривні повністю не зникли. Як розпізнати підробку

За підсумками 2022 року на 1 млн справжніх купюр припадало близько 2,2 підроблених. Перевірити ж справжність банкнот можна кількома способами – зокрема, на дотик.

Про це повідомили в НБУ, інформує НСН.

Там зазначили: за підсумками ж 2021 року в Україні було виявлено близько 7,1 фальшивих банкнот на 1 млн справжніх. Тобто, більш ніж втричі більше.

“За інформацією Європейського центрального банку, цей показник у країнах Європейського Союзу в 2022 році майже в 6 разів вищий і склав приблизно 13 банкнот євро. За підсумками 2021 року – 12 банкнот”, – розповіли в регуляторі.

Фальшиві гривні в Україні не зникли

Які гривні підробляють найчастіше

Як зазначили в НБУ, у 2022 році найчастіше підробляли купюри старого зразка (випущені до 2015 року). Найпопулярнішою є підробка купюр у 500 грн – 39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їх загальної суми. Також часто підробляють:

200 грн – 45% від загальної кількості вилучених підробок 26% т їхньої загальної суми;

100 грн – 8% та 2%.

Як перевірити справжність банкнот гривні

Перевірити справжність гривневих купюр можна кількома способами. Зокрема, на дотик.

“Так перевіряється банкнотний папір та рельєфність окремих зображень з лицьового боку банкноти, що забезпечується спеціальним видом друку”, – пояснюють в Нацбанку

Також можна провести перевірку, розмістивши купюру проти світла. Так перевіряються:

наявність водяних знаків (зображення портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовій стороні банкноти, а також зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака гривні);

наявність наскрізного елемента (суміщене зображення) – фрагментарне зображення цифрового позначення номіналу, виконаного з лицьового та зворотного боків, набуває цілісного вигляду без розривів та зсувів під час розглядання банкноти проти світла;

наявність повністю зануреної в товщу паперу захисної стрічки, на якій за допомогою збільшувального скла при розгляді банкноти проти світла можна побачити у прямому та перевернутому вигляді зображення цифрового позначення номіналу, написи ГРН та зображення тризубу.

Перевірити справжність купюри можна і змінюючи кут нахилу. Так:

зображення, виконані оптично-змінними фарбами, змінюють колір при розгляді банкноти під різними кутами зору та мають кінетичний ефект (при зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки);

частково введена в товщу паперу полімерна захисна стрічка відповідного кольору містить зображення цифрового позначення номіналу банкноти та графічного знака гривні (у банкнотах номіналом 100-500 грн), Державного Герба України та має яскраво виражений кінетичний ефект;

латентне зображення цифрового позначення номіналу стає видимим при розгляді банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом (темне на світлому фоні під час розглядання банкноти з довгої сторони, світле та темному фоні – з короткої сторони).

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