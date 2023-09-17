Які виплати можуть отримати українці після повернення з-за кордону – названо суми

Українці, які повертатимуться з-за кордону, зможуть отримати виплати у вигляді допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Йдеться про суми у розмірі 2 тисяч гривень на дорослого та 3 тисяч гривень на дитину або особу з інвалідністю.

Про це повідомила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук в етері національного телемарафону “Єдині новини”, передає НСН з посиланням на Апостроф.

Наразі уряд готує зміни до постанови №709 “Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб”, в яких буде зазначено термін, після якого громадянам, які повернулися до України, можуть відновити виплати. Зазначається, що цей термін становитиме орієнтовно 15-30 днів.

За словами Верещук, постанова має набути чинності до кінця вересня. Таким кроком відомство хоче підтримати всіх громадян, які повертаються до України. Адже після повернення у більшості з них не буде одразу роботи, а в когось і житла.

“А також ми маємо ще один напрямок. До прикладу, людина виїхала з Маріуполя відразу у 2022 році у Європу і проживала там, хоче повернутися, і таким людям також будуть нараховувати виплати. Ми хочемо, щоб люди повертались і знали, що можуть тут розраховувати на допомогу від держави”, заявила вона.

Які ще виплати можуть отримати українці?

Наприклад, українці, які працювали до війни у громадському, освітньому та культурному секторах, після повернення в Україну з-за кордону можуть отримати 18 тис. грн протягом трьох місяців від організації “Інша освіта”.

Пріоритет надаватиметься людям, які працюють за такими напрямами:

культура та мистецтво;

неформальна освіта;

громадський активізм;

екологія та охорона навколишнього середовища;

незалежні медіа;

подолання наслідків війни у суспільстві;

соціальні інновації та соціальне підприємництво;

захист правами людини.

Грошова підтримка українцям надається у рамках стипендіальної програми Vidnova Fellowship Ukraine.

Для участі в програмі потрібно заповнити форму до 29 вересня 2023 року, після чого із заявниками зв’яжуться члени організації.

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