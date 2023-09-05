Деяким ВПО скасували виплати – кому повернуть допомогу

Деяким ВПО скасували виплати на проживання. Як виявилося, помилково. Це відбулося після масштабної перевірки внутрішніх переселенців.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пояснила, чи повернуть їм допомогу, передає НСН.

В Україні триває верифікація виплат внутрішньо переміщених осіб, яку проводять з 1 серпня. За словами Ірини Верещук, під час верифікації ВПО з’ясувалося, що близько 10 тисяч громадян значиться в реєстрах РАЦСу померлими. За результатами перевірки виплати скасували, але як виявилося — деяким помилково.

“Виявилося, що приблизно 10% із тих 10 тисяч осіб, на щастя, виявилися живими. Реєстр, який показує особу як померлого, не містить даних про податковий номер. І ті люди, які були в реєстрах на виплату ВПО, як виявилося, були повними тезками. Прізвище, ім’я, по батькові, дата, рік народження — все, що міститься в реєстрі померлих, було в реєстрі ВПО”, розповіла Верещук, зазначивши, що після з’ясування обставин цим громадянам виплати відновили.

Щоб більше не виникало таких плутанин, до реєстру померлих тепер також почнуть додавати ідентифікаційні коди.

Крім цього, як розповіла Ірина Верещук, виплати повернули 0,3% людям, які виїхали за кордон. Причина: вони повернулися в Україну, але їх система не зафіксувала. Їм також повернуть допомогу на проживання.

“Наприклад, верифікація була 15 липня, а вони повернулися 16-го. Ми також їм усім повернемо виплати. Усе відбувається автоматично”, підкреслила вона.

Міністерка також додала, що у випадках неправомірного позбавлення виплат це питання вирішуватимуть в індивідуальному порядку, і кошти повернуть, зокрема, за період “відключення”.

Нагадуємо, з 1 серпня 2023 року Національна соціальна сервісна служба почала перевіряти фактичне місце проживання внутрішньо переміщених осіб — одержувачів допомоги на проживання. За даними Мінсоцполітики, внаслідок перевірки виплати припинено вже понад 100 тисячам ВПО.

Зазначимо, що у 2023 році розмір грошової допомоги переселенцям становить:

3 000 гривень — дітям і громадянам з інвалідністю;

2 000 гривень — іншим усім іншим громадянам.

Виплати ВПО: кому скасують з 1 вересня

З 1 вересня виплати допомоги ВПО скасують таким категоріям переселенців:

особи, які повернулися на попередні місця проживання (на тимчасово окуповані території або в регіони, де тривають активні бойові дії);

особи, які мають нове місце проживання за кордоном;

особи, які протягом періоду верифікації придбали дороге авто, будинок, іншу одноразову дорогу покупку.

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