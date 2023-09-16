У серпні Національна соціальна сервісна служба здійснює перевірки місця проживання переселенців, які отримують від держави виплати ВПО

Що робити, щоб не втратити грошову допомогу у разі відсутності внутрішньо переміщеної особи під час перевірки місця проживання розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Про таку перевірку мають повідомляти за 2 дні. Вона може проводитися на підставі:

інформації про реєстрацію осіб як внутрішньо переміщених у межах однієї територіальної громади;

отримання сповіщення від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських об’єднань чи фізичних осіб про зміну фактичного місця перебування ВПО;

результатів верифікації відповідно до критеріїв призначення зазначеної допомоги.

Виплати ВПО – що робити, щоб не втратити допомогу у разі відсутності під час перевірки місця проживання

Для запобігання припиненню виплат ВПО у разі відсутності під час перевірки необхідно протягом 14 днів звернутися до управління соціального захисту населення (УСЗН). А якщо є обґрунтовані причини відсутності – протягом 30 днів надати УСЗН підтвердні документи.

Тож якщо ви змінили місце фактичного проживання чи контактний номер телефону або ж не вказали номер квартири, потрібно надати відповідну інформацію. Це можна зробити, звернувшись до УСЗН. Якщо у вас залишилися питання, телефонуйте на гарячу лінію Нацсоцслужби за номером: (044) 289-87-89.

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